Trio é preso em flagrante após furtar cerca de 150 metros de cabos de energia

Na madrugada dessa terça-feira (18/07), por volta de 01h15, a Guarda Municipal de Araucária prendeu três homens por furto em flagrante de cabos de energia, em uma empresa de segurança às margens da Rodovia do Xisto, sentido Capinzal.

A GMA foi até o local e recebeu informações de um veículo Fiat Strada de cor prata, onde o terceiro indivíduo estaria aguardando os outros dois sujeitos no Posto Tio Zico.

Uma equipe da GM, por meio da ROMU, estava no local e realizou a abordagem do motorista do carro, que confessou a participação do crime.

De acordo com informações, cerca de 150 metros de cabos foram furtados. Sendo assim, o trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.