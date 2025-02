Trio é preso pela PM por tentativa de homicídio na área rural

Neste domingo, 09 de fevereiro, a Polícia Militar de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo uma tentativa de homicídio na área rural do Capinzal. Três homens foram presos e a vítima está hospitalizada em estado grave.

O proprietário de uma empresa de monitoramento acionou a PM e relatou que estava realizando um patrulhamento pela região, quando avistou um carro peugeot em um barranco. O veículo estava sem placa e todo danificado.

Segundo alguns moradores da região, esse carro foi usado em uma tentativa de homicídio algumas horas antes. Alguns metros do local, dois homens foram flagrados tentando fugir.

Ambos foram abordados e ao serem questionados, eles contaram que acabaram colidindo o carro quando estavam fugindo. Os dois fugiram para uma direção, e outros dois homens envolvidos correram para o sentido contrário, onde um deles estava com a arma usada no crime.

A dupla recebeu voz de prisão, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Durante o percurso, os agentes avistaram um homem andando pela estrada, com a mesma característica física de um envolvido. O sujeito foi abordado e com ele foi localizada uma arma de fogo Taurus calibre 38, com quatro munições deflagradas e uma picotada.

O homem confessou que teve uma desavença com a vítima, que estaria enviando mensagens para a sua esposa. Quando foi reclamar da situação, ele foi ameaçado. Então, o sujeito foi até o bar que pertence a vítima, e efetuou quatro disparos contra o homem, que foi levado para o Hospital Municipal de Araucária.

O trio foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O quarto envolvido no crime ainda não foi localizado.