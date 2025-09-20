Durante patrulhamente preventivo realizado pela Policia Militar, neste sábado (20), na região divisa entre Araucária e Curitiba, os policias receberam informações de que um veículo estaria transportando drogas pela cidade.

A equipe se deslocou até o local indicado e avistaram três individuos manuseando tabletes de droga dentro de uma saveiro. Os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a presença
de drogas no veículos.

Os três homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Policia Civil.
Foram apreendidos 29,100 kg de cocaína, dois aparelhos celular, 4.279 reais em espécie e o veículo utilizado pelo trio.