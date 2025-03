Trio é preso por tráfico de drogas em distribuidora no bairro Iguaçu

No último domingo, 16 de março, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas em uma distribuidora de bebidas na Rua Alagoas, no bairro Iguaçu.

Durante um patrulhamento pela região, os agentes flagraram um homem pegando uma bucha preta com uma mulher dentro da distribuidora. Ao abordá-lo, encontraram uma bucha de cocaína, e ele confessou ter comprado a droga no estabelecimento.

A equipe então foi até a distribuidora e pediu para a mulher abrir o portão para uma inspeção. Ela recusou, alegando não ter autorização e afirmou que já havia chamado sua advogada. O estabelecimento estava aberto ao público, mas o acesso ao interior era bloqueado por grades.

Também foi questionado se havia mais alguém no comércio e a mulher informou que outro funcionário estava nos fundos. Quando solicitado, o homem apareceu cinco minutos depois. Diante da recusa dos abordados em liberar a entrada, a GM acionou uma equipe de apoio para levar as ferramentas necessárias para romper o cadeado. A outra equipe e a advogada chegaram ao mesmo tempo na distribuidora, por volta de 18h.

Os agentes entraram na distribuidora, e após uma busca pelo local acompanhada pela advogada, encontraram diversos pacotes de plástico preto abertos. Também foi localizado o valor de 2.620,35 em dinheiro, com R$ 225,35 dentro do caixa e o restante dentro de um envelope em cima do balcão, um caderno com anotações de nomes e valores.

O comércio possui câmeras de segurança, e a advogada orientou a abordada a ligar as filmagens. Ela foi questionada do motivo da gravação não estar ligada antes, a advogada orientou a cliente a permanecer em silêncio.

Diante dessa situação, todos os envolvidos foram encaminhados para à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O primeiro suspeito, abordado fora do local, foi algemado para evitar fuga. Os outros dois, que estavam dentro da distribuidora, não precisaram ser algemados.