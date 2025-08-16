De acordo com informações, a guarnição realizava patrulhamento em uma área já conhecida pelo tráfico de drogas, quando os agentes avistaram um homem que aparentava esconder um objeto semelhante a uma arma de fogo na cintura. Ao receber voz de abordagem, o indivíduo desobedeceu e fugiu em direção a uma área de mata.

Durante a busca, o suspeito teria ignorado uma nova ordem policial e sacado uma arma de fogo, momento em que os agentes reagiram com disparos para conter a ameaça. O homem foi atingido e, mesmo após os disparos, ainda apresentava sinais vitais. Os policiais retiraram a arma de seu alcance e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou o óbito no local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os trabalhos de perícia. O corpo, ainda sem identificação, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .22 com duas munições usadas e oito intactas, além de 39 porções de cocaína e R$ 428,00 em dinheiro. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.