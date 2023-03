Troféu Brasil de Patinação de Velocidade será neste final de semana

O Troféu Brasil de Patinação de Velocidade, organizado pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), com apoio da Prefeitura será neste final de semana, dias 11 e 12 de março, no Parque Cachoeira. Na programação da CBHP, no sábado pela manhã haverá entrega da numeração dos inscritos nas 11 categorias e logo na sequência iniciam as provas. No domingo (12) haverá provas desde às 8h até o fim da tarde, com a cerimônia de premiação prevista para às 17h30.

A competição contará com a participação de 70 patinadores e a equipe araucariense Storm (que quer dizer tempestade), comandada pelo instrutor Rogério Faustino, terá 15 representantes. São eles:

Categoria Mini Mirim

Victoria Hangai

José Miguel Faustino de Araújo

Categoria Pré Mirim

Yasmin Vitoria dos Santos

Letícia Isabelly Sonieviski

Marcela Alvarenga de Mendonça

Samuel Laurentino Bessa

Miguel Javorski

Categoria Mirim

Julia Bueno Postiglioni

Giovana Padilha Lincovski

Julia Ribeiro Sierra

Daniel Victor de Araujo Tomaz

Nicolas Padilha Lincovski

Categoria Pré Junior

Vitor Godoes do Nascimento

Categoria Junior

Kuan Rafael Machado dos Santos

Categoria Estreantes até 8 anos

Victoria Rodrigues Rufino

Edição nº.1353