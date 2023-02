Troféu Brasil de Patinação de Velocidade vai agitar Araucária no mês de março

O Parque Cachoeira, em Araucária, receberá um super evento nos dias 11 e 12 de março, que promete movimentar o setor esportivo. É o Troféu Brasil de Patinação de Velocidade, organizado pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), com apoio da Prefeitura. Além dos atletas que já participam de competições da modalidade, poderão se inscrever participantes nas categorias de estreante. As inscrições já estão abertas.

Na programação divulgada pela CBHP, no dia 11 de março pela manhã haverá entrega da numeração dos inscritos nas 13 categorias e a partir das 14h iniciam as provas. No domingo (12) haverá provas desde às 8h até o fim da tarde, com a cerimônia de premiação prevista para às 17h30.

No caso dos estreantes, as categorias são definidas de acordo com a idade e sexo dos atletas: Estreantes até 8 anos; Estreantes 9 e 10 anos; Estreantes 11 e 12 anos; Estreantes de 13 a 15 anos; Estreantes acima de 15 anos. A idade leva em conta a data da competição. A inscrição deve ser preenchida e o arquivo enviado até 10 dias antes do evento para o e-mail velocidade@cbhp.com.br. Será cobrada uma taxa de inscrição também para os estreantes.

Representante local

A equipe araucariense Storm participará do Troféu Brasil com 13 patinadores. Segundo o instrutor e técnico Rogério Faustino, a equipe teve grande participação na escolha de Araucária para sediar o campeonato. “Solicitamos, ou melhor, quase imploramos à Confederação que trouxesse o evento para cá, isso porque no ano passado o troféu foi em São Paulo e nos sentimos prejudicados porque não conseguimos ir”, disse.

Ainda de acordo com Rogério, a competição dará início à soma de pontos dos patinadores para uma eventual convocação para a Seleção Brasileira, na disputa de campeonatos como o Panamericano e o Sulamericano.

Todas as informações sobre o Troféu Brasil de Patinação de Velocidade estão disponíveis no site: Clique aqui