O mascote oficial do Departamento de Turismo de Araucária já tem um nome: Turico, escolhido com 727 curtidas, contra 429 do Pinheirito e 349 do Turisquinho. A sugestão foi da Gabi de Paula, que ganhou o prêmio de R$ 1.500. Turisquinho foi sugerido por Adriana Riske e Pinheirito por Gui Gadonski. Agora, mais do que nunca, o serelepe Turico será presença constante em todas as campanhas, ações e postagens do Turismo.

O concurso realizado pelo Departamento de Turismo, em parceria com o Jornal O Popular, movimentou os araucarienses durante 41 dias. A primeira fase aconteceu de 1º a 15 de agosto, quando foram escolhidos pela comissão avaliadora 20 nomes, em votação popular pelo Instagram do Turismo – entre 28 e 31 de agosto, saíram os 3 finalistas, e nesta quarta-feira (10/09) foi conhecido o nome vencedor.

Além da premiação para a vencedora Gabi de Paula, foram distribuídos brindes especiais do Turismo Rural entre os semifinalistas e ainda será realizado um sorteio de R$500 entre as 1.505 pessoas que votaram em um dos nomes finalistas.

Edição n.º 1482.