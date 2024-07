Tutor cria vakinha virtual para salvar a vida de gatinho diagnosticado com PIF

Um morador de Araucária está realizando uma vakinha para pagar o tratamento do seu gatinho diagnosticado com Peritonite Infecciosa Felina (PIF).

O tutor Cleverson relata que Tigrinho, como o felino é chamado, tem 5 anos e sempre foi saudável, entretanto, no último mês, a família inteira percebeu que o animal não tinha mais energia e vontade de brincar.

“Há três semanas ele foi diagnosticado com PIF, uma doença descoberta não faz muito tempo. Devido a isso, o tratamento é considerado experimental e o que, por consequência, o torna muito caro”, explica Cleverson.

De acordo com a explicação do tutor, a doença ocasiona o acúmulo de água na região do tórax e abdômen, que afeta principalmente os pulmões e sistema digestivo do seu pet. Com esses sintomas, devido à dor e asfixia, ele gradualmente vai deixando de se alimentar e de se mover, podendo morrer em poucas semanas.

“Três semanas atrás levamos o Tigrinho na veterinária e foi retirado 180ml de água ao redor do pulmão. Ele precisou ficar dois dias internados, tomando medicamentos para melhorar. Com os cuidados paliativos, e da administração de remédios para melhorar a imunidade dele e a evacuação dos líquidos, ele melhorou muito”, relata o tutor.

O medicamento mais caro é da marca Nuxcell Fel, vendido no valor de R$ 55,00 a R$ 80,00, dependendo da disponibilidade. O Tigrinho precisa usar esse remédio semanalmente, além do que, o custo total do tratamento até agora já ultrapassou R$ 900,00.

Segundo Cleverson, a veterinária afirmou que sem o tratamento com a medicação experimental, Tigrinho pode retornar com os sintomas e sua saúde pode piorar. O tutor relata que já está notando essa piora, apenas duas semanas depois dos primeiros cuidados paliativos. Ele também explica que cada ampola para a cura da PIF, custa por volta de R$ 500,00 e dura apenas uma semana. Este tratamento pode durar entre 11 a 12 semanas.

“Pedimos a doação de qualquer valor, para podermos lutar contra essa doença e salvar o nosso Tigrinho, para que ele possa voltar a brincar e caminhar pela nossa casa, saltitante como antigamente”, diz Cleverson emocionado.

As doações podem ser realizadas através da chave PIX 4943383@vakinha.com.br, ou por meio do link da vakinha. Qualquer informação adicional, entrar em contato com o tutor pelo número (41) 99674-3301.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1423