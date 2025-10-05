Na manhã deste sábado, 04 de outubro, uma calopsita acabou desaparecendo de sua casa, localizada na Rua Irineu Chempcek, no bairro Estação.

O pássaro tem penas brancas com detalhes em amarelo, o rostinho é amarelo com bochechas vermelhas. A calopsita não usava anilha de identificação quando escapou.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do animal, entrar em contato com o tutor pelo número (41) 99510-8416.