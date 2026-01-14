Na noite de sábado, 10 de janeiro, um gatinho chamado Naturo acabou desaparecendo na Rua Deli de Brito Soares, no bairro Costeira.

Segundo o tutor, o gatinho tinha o costume de passear pelo quintal de casa e na calçada, mas sempre ficava perto de casa e sempre voltava para dentro quando era chamado. Ele desconfia que alguém possa ter levado o Naturo, já que o gato é muito dócil e manso.

Naturo é um gatinho laranja, possui 1 ano e apesar de ser castrado, não possui chip de identificação. Para qualquer informação sobre o paradeiro do gatinho, entrar em contato com o número (41) 99927-7913.