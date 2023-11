Tutora faz rifa para pagar tratamento da gatinha com doença ainda sem diagnóstico

A gatinha Branquinha está sofrendo com uma doença ainda sem diagnóstico exato e sua tutora está precisando de ajuda para bancar os custos do tratamento. Segundo ela, nas últimas duas semanas a gatinha ficou muito doente e precisou ser internada.

“Já realizamos vários exames para tentar descobrir o que ela tem, mas infelizmente ainda ainda não sabemos o que está deixando ela tão mal”, disse.

Branquinha teve dificuldades respiratórias, precisou ser entubada e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas felizmente sua condição estabilizou e ela recebeu alta. “O problema é que tivemos muitos gastos com internação, exames e medicamentos, então decidimos fazer uma rifa para conseguir arrecadar dinheiro e pagar todo o tratamento”, comentou a tutora.

A rifa custa R$ 5,00 cada número e os prêmios são três marmitas da Melodia do Sabor e uma porção de pierogi do grupo folclórico polonês Wesoly Dom. Para adquirir, basta entrar em contato pelo fone (41) 99772- 3880. O pagamento poderá ser feito via pix na chave CPF 115417369-07.