No domingo, 18 de janeiro, a gatinha Jade desapareceu de sua casa localizada na Rua Paulo Alves Pinto, na região central da cidade. A gatinha possui 3 anos e é muito dócil.

Jade é castrada, têm pelos brancos e heterocromia, condição onde cada olho do animal tem uma cor, no caso dela, um olho azul e o outro verde.

Quando desapareceu, ela não estava usando nenhum acessório, coleira ou roupinha. Para qualquer informação sobre o paradeiro da gatinha Jade, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 98717-8717. Uma recompensa está sendo oferecida.