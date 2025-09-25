Na quinta-feira, 18 de setembro, uma gatinha chamada Rita Lee acabou desaparecendo de sua casa localizada na Rua Miguel Bertolino Pizatto, no bairro Iguaçu. A gatinha possui 7 meses e não tem raça definida.

A mãe da tutora possui o costume de levar a Rita e o Caetano, o outro gato da família, para passear no terraço da casa todas as noites. “Ela me disse que depois do passeio, por volta de 22h, trouxe eles para o apartamento e foi dormir. Pela manhã, às 5h30, não viu ela com o Caetano, meu outro gato. Achou que ela estava dormindo na cama. Quando ela retornou do trabalho, não achou a Rita e foi nos outros apartamentos perguntando aos vizinhos, mas ninguém viu. Olhei nas câmeras e não achei nada também”, explica.

Rita Lee não estava usando coleira e nem roupinha quando desapareceu. A gatinha é dócil e ainda não é castrada. Seus pelos são brancos, possui manchas pretas no rabo, e manchas cinzas nas orelhas e no rosto.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da gatinha Rita Lee, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99815-8246.