Tutora pede ajuda para encontrar cachorrinha que desapareceu no Vila Nova

No último sábado, 16 de novembro, uma cachorrinha acabou desaparecendo no bairro Vila Nova. Ela atende pelo nome de Tamy, tem 12 anos e não tem raça definida. A tutora relata que a cachorrinha lembra um lobo, devido as suas orelhas pontudas.

Tamy é de porte médio, seus pelos são curtos, com uma coloração variando entre preto e caramelo, e possui uma pintinha na cabeça. A cachorrinha é castrada e a tutora explica que ela é arisca e medrosa.

Para qualquer informação do paradeiro da cachorrinha Tamy, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99924-9019.

