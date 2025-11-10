Moradora do bairro Costeira pede ajuda da população para encontrar seu cachorrinho que desapareceu no sábado, 08 de novembro, por volta de 8 horas.

O cachorro atende pelo nome de Hamisses e é da raça poodle. Seus pelos são brancos e quando desapareceu estavam tosados e ele não usava roupinha.

A tutora relata que havia saído com Hamisses e seus outros cachorrinhos, e em certo momento, Hamisses acabou desaparecendo. Ela desconfia que alguém possa ter roubado o animal, já que o cãozinho é muito dócil. Além disso, ela procurou por ele pela região onde mora e não conseguiu encontrá-lo.
Hamisses possui uma cicatriz no peito e no pescoço, causada por uma cirurgia que precisou fazer por conta de uma ‘bixeira’ que tinha antes de ser adotado.

Ele é castrado e possui chip de identificação. Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Hamisses, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99889-2161.