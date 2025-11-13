Família pede ajuda para encontrar cachorrinho Mel, que desapareceu na Rua Estanislau Wojcik, no bairro Tindiquera. O cãozinho é idoso, com idade entre 13 e 14 anos.

Por conta da idade, ele não consegue enxergar direito e possui poucos dentes na boca. Mel tem uma cicatriz abaixo do olho direito e outra ao lado do focinho, resultado de uma cirurgia para retirar um tumor maligno.

Seus pelos são curtos e com coloração amarelado, além disso, o focinho, o peito e as patinhas são brancos, sinal da idade. A tutora também cita que a barriga do Mel está sem pelos, por conta de um exame que fez recentemente.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Mel, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99847-4414.