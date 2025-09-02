No final da tarde de segunda-feira, 01 de setembro, por volta de 17h, uma calopsita acabou fugindo de sua casa, localizada no bairro Tindiquera. O passarinho atende pelo nome de Kiko, e segundo a sua tutora, ele acabou fugindo pela janela após se assustar com o barulho do interfone.

Kiko não possui anilha, possui 4 anos e é dócil. As penas do seu corpo são acinzentadas e na cabeça são amareladas, com uma mancha laranja próximo dos olhos.

Para qualquer informação para o paradeiro do Kiko, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99780-2139.