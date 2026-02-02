Na manhã de domingo, a calopsita Joca desapareceu de sua casa, que fica no Centro da cidade. Sua tutora procurou pela região e divulgou imagens dela pelas redes sociais, mas até o momento não encontrou Joca.

Joca é uma calopsita com penas mescladas entre amarelo e cinza, bochechas rosadas e é bastante dócil. O animal não usa anilha de identificação e pode estar assustado por estar longe de casa.

Se você tem informações sobre o paradeiro do animal, entre em contato com a tutora através do telefone (12) 98271-3606.