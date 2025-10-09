Na terça-feira (07) um gatinho fugiu de sua casa, localizada na rua Cisne, no bairro Capela Velha. O animal foi adotado recentemente e acabou escapando pela janela durante o período de adaptação.

O gatinho ainda não tem nome, por ser recém adotado ele ainda é muito arisco e assustado. Ele é castrado, tem pelos brancos e heterocromia, condição onde cada olho do animal tem uma cor, no caso dele, um olho azul e o outro amarelo.

Se você o viu ou encontrou, entre em contato com a tutora através do telefone (41) 99159-9689. A orientação é que não corram atrás ou tentem capturar ele, como ele é bastante arisco, isso pode assustá-lo e fazer com que ele fuja para mais longe.