Tutora pede ajuda para encontrar gatinho Fine que sumiu na Praça da Bíblia

Na tarde do último sábado, 13 de abril, um gatinho desapareceu na Praça da Bíblia. Nesse dia estava acontecendo a Castração Solidária realizada pela Prefeitura de Araucária.

O gatinho atende pelo nome de Fine, e ele não estava usando coleira quando desapareceu, sua tutora relata que Fine é muito dócil. Ele é um gatinho laranja e possui um machucado no pescoço. Fine não possui chip de identificação.

O gatinho é de porte médio e possui pelos curtos. Além disso, seus olhos são castanhos claros. O pelo laranja tem algumas listras em um tom mais escuro.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do gatinho Fine, entrar em contato com o número (41) 98462-4621 ou (41) 99927-3275, falar com Cleia ou Rose. Está sendo oferecida recompensa para quem conseguir encontrá-lo.