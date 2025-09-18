Na última quarta-feira, 17 de setembro, um gatinho acabou sumindo de sua casa, localizada na Rua Arnaldo Antônio Senegaglia, no bairro Cachoeira. Ele atende pelo nome de Theo, possui 2 anos e meio e é da raça persa.

A tutora relata que o Theo saiu no quintal de manhã para tomar sol e acabou desaparecendo. Ele é muito dócil, não é castrado e não possui chip de identificação. Quando desapareceu, ele não estava usando coleira e nem roupinha.

Seus pelos são longos e beges, com algumas manchas brancas. Além disso, seus olhos são castanhos claros. Para qualquer informação sobre o paradeiro do gatinho Theo, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 98536-3132. A família está oferecendo uma recompensa para quem devolvê-lo.