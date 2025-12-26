Uma cachorrinha da raça pinscher desapareceu na noite de domingo, 21 de dezembro, na Rua Papa João XXIII, próximo ao Teatro da Praça. A cachorrinha atende pelo nome de Layla, tem 10 anos e é dócil e medrosa.

Quando sumiu, ela não usava roupinha e nem coleira.Layla é de porte pequeno, seu rostinho já está com pelos brancos por causa da idade, e seu rabo é bem curtinho. Apesar de ser castrada, ela não tem chip de identificação.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha Layla, deve entrar em contato com a família pelos números (41) 99829-6988 e (41) 99533-6377.