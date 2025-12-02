Bisteca, uma yorkshire idosa, desapareceu da sua casa, no bairro Campina da Barra, próximo ao Super Massa, na noite do último domingo (30). Sua família está bastante preocupada e iniciou buscas nas redes sociais, mas até o momento não obtiveram nenhuma informação sobre o paradeiro do animal.

Bisteca é uma yorkshire idosa, com pelos longos mesclados nas cores marrom e preto. Além da idade avançada, o animal necessita de cuidados especiais e de auxílio para se alimentar. Seus tutores oferecem recompensa para quem tiver informações que a levem para casa.

Se você a encontrou ou tem informações sobre a localização, entre em contato através do telefone (41) 99703-9420.