Uma cachorrinha da raça ilhasa apso desapareceu no meio da tarde desta segunda-feira, 2 de março, em Araucária.

Segundo informações de sua tutora, a doguezinha atende pelo nome de Ellie e foi vista pela última vez na rua Dorinha Jess, no bairro Estação.

Ellie é uma cachorrinha bem pequena, tem três anos e não usava nenhum tipo de adereço quando desapareceu.

Anne Caroline, tutora da cachorra, pede a ajuda dos moradores de Araucária para encontrar Ellie. Quem tiver informações sobre o paradeiro da ilhasa deve entrar em contato pelo telefone 41 99665-0964.