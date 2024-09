Tutora procura por gatinho “Preto” que desapareceu no bairro Estação

A falta do gatinho “Preto” está deixando sua tutora desesperada. Ela não tem notícias do bichinho de estimação desde sábado (30/08), quando ele desapareceu de sua casa, na Rua Irineu Champeck, no bairro Estação. “Ele fugiu por volta das 15h30 e não voltou mais. Se alguém viu o Preto ou o recolheu, peço por favor que o devolva. Estou muito preocupada e quero muito que ele volte pra casa”, disse a tutora.

O gatinho tem a pelagem preta, característica que inclusive inspirou seu nome, e uma manchinha branca na barriga. Ele também é muito carinhoso e. Quem tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro do bichinho, favor entrar em contato com a Camila pelo fone (41) 98851-5095.