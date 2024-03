Tutora realiza vakinha para pagar tratamento de gatinho com obstrução urinária

Moradora do Campina da Barra está realizando uma vakinha para pagar o tratamento do seu gatinho que possui obstrução urinária.

A tutora Emily Prestes relata que essa é a terceira vez que o gatinho fica com a bexiga obstruída, o animalzinho atende pelo nome de Maikenelson, ou também por Maike, e tem apenas 4 anos.

Nas outras vezes, Emily disse que conseguiu pagar o tratamento porque estava trabalhando. “Agora estou desempregada e eu não tenho condição no momento de pagas os exames de ultrassom, hemograma, bioquímicos, diárias de internação, transporte e medicamentos”.

Emily explica que está desesperada, porque Maike precisa fazer os exames urgentemente. “Já fazia 2 anos que ele não obstruía. E hoje ele tentou urinar cinco vezes e não conseguiu”.



As doações podem ser realizadas pelo link da vakinha https://www.vakinha.com.br/4596630, ou via PIX, na chave 4596630@vakinha.com.br. Qualquer informação adicional, ou para saber outras formas de doar, entrar em contato com a Emily pelo número (41) 99845-5285.