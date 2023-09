UBS Boqueirão passa ser uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família que leva muito mais benefícios para a população

De acordo com o anúncio da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, a Unidade de Saúde Dom Inácio Krause, no bairro Boqueirão, deixará de ser uma Unidade Básica e se tornará uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família.

Com isso, a comunidade da região receberá vários benefícios, um deles é a ampliação do horário de atendimento. Antes era até as 17h, agora serão adicionadas mais 2 horas, portanto, o atendimento finalizará às 19h, assim totalizando 10 horas a mais por semana.

O Secretário de Saúde, Bruno Rodelli Mendes Fontes, explica a importância dessa conquista. “A nossa saúde tem ganhado importantes reforços com a chegada de mais médicos, enfermeiros, técnicos e também com a reorganização das equipes. Essa é a segunda Unidade de Saúde que se torna de Estratégia da Família neste ano, o que para nós representa um grande avanço”, destaca.

Unidade de Estratégia de Saúde da Família

O grande objetivo da Estratégia em Saúde da Família é zelar pela saúde de uma forma mais cuidadosa e com mais atenção. Onde não apenas um indivíduo é analisado, mas considera-se o ambiente familiar, social e até mesmo o geográfico. Além disso, essa modalidade visa expandir, qualificar e consolidar os preceitos do SUS (Sistema Único de Saúde) na atenção primária, ampliando a resolutividade e o impacto na saúde.