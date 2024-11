UBS do CSU homenageia seus profissionais no Dia do Dentista

A Unidade Básica de Saúde do CSU homenageou àqueles que vem cuidando do sorriso das pessoas: os dentistas. A homenagem aconteceu no dia dedicado a estes profissionais, 25 de outubro, e foi direcionada especialmente aos que atuam na unidade: Carla, Paula, Juliana, Márcio e Miguel.

Foi um momento de reconhecimento ao trabalho que desempenham na UBS, marcado por muita emoção. Também foram distribuídos kits de escovação, folders e ministradas algumas palestras, atividades não apenas voltadas à Odontologia, mas abordando ainda o tema Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero.

Foto: Divulgação. Dentistas da unidade foram lembrados no dia dedicado a eles.

Edição n.º 1439.