UBS do CSU mantém grupos que propiciam qualidade de vida aos idosos, hipertensos e diabéticos

Visando estabelecer uma rotina saudável entre os diabéticos, hipertensos e idosos, a Unidade Básica de Saúde do CSU, no bairro Fazenda Velha, criou grupos de caminhadas e alongamentos. Nas segundas-feiras participam hipertensos e diabéticos e nas quintas-feiras é a vez dos idosos. Os participantes se encontram na unidade de saúde pela manhã e saem para a atividade física, que é realizada na pista de caminhada do CSU.

Segundo a UBS, o grupo dos idosos é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde e vem crescendo a cada semana. “Os idosos adoram e cada vez temos mais participantes, isso mostra que há uma preocupação de todos com a busca da saúde e uma melhor qualidade de vida”, afirma a UBS.

Da mesma forma, o grupo de hipertensos e diabéticos da unidade também vem crescendo e isso mostra a importância de que a população conheça sua importância e saiba que todas as unidades possuem seus grupos de promoção à saúde, basta entrar em contato que as equipes responsáveis farão o encaminhamento.

“Nossa equipe de caminhada conta com uma fisioterapeuta responsável, uma nutricionista e uma terapeuta ocupacional, além dos agentes comunitários de saúde, que estão sempre animados e dão todo suporte necessário de divulgação e assistência para que os grupos ocorram constantemente”, afirma a unidade.