UBS Santa Mônica realiza atividades de saúde bucal no Parque Cachoeira

A Unidade Básica de Saúde – UBS Santa Mônica, está realizando uma ação de saúde bucal no Parque Cachoeira, voltada ao público infantil e adulto. Desde o dia 6, a equipe da Odontologia está orientando as crianças que vão ao parque visitar a exposição de dinossauros, sobre como escovar corretamente os dentes, com a ajuda do boneco “Bocão”, e também estão entregando escovas. Com os adultos o trabalho foi voltado à prevenção contra o câncer bucal.

“No dia 6 tivemos a presença dos personagens da Bruxa e da Branca de Neve, para chamar a atenção das crianças. Também levamos até o parque A brincadeira da amarelinha, que de forma lúdica e interativa, ensina os pequeninos sobre o que é certo e correto nos cuidados com a dentição”, disse a coordenadora da UBS, Ises Cristina Sant’Ana Kleinubing.

Ela reforçou que a equipe da UBS também conscientizou as crianças sobre a importância da prevenção contra a dengue e os cuidados que devemos ter com nossos animais de estimação. “Agradecemos o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na pessoa do secretário Vitor Cantador, que nos cedeu o espaço do parque e a barraca onde montamos nosso ponto de trabalho”, declarou Ises.