UBS Santa Mônica realiza atividades voltadas à saúde do homem

A Unidade Básica de Saúde Santa Mônica realizou no dia 19 de novembro, atendimentos específicos voltados ao público masculino. A ideia foi intensificar a campanha Novembro Azul, que busca desmistificar a doença do câncer de próstata, conscientizando os homens sobre a importância do exame preventivo. Neste dia também foi realizada a ação Novembro Vermelho, voltada à população em geral, focada no Diabetes Mellitos, com a solicitação de exames e estratificação dos pacientes, para verificar o grau em que se encontram. “Precisamos saber o grau da diabetes, se médio, o paciente terá todo acompanhamento necessários para não evoluir, e se for alto, será tratado com mais urgência. Pacientes com nível baixo também são orientados a fazer acompanhamento regulares”, explicou a coordenadora da UBS, Ises Cristina Sant’Ana Kleinubing.

Também como parte destas ações, a equipe da UBS entregou mudas de árvores frutíferas para quem foi até a unidade. As mudas foram fornecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, produzidas no Horto Municipal.

Ainda no dia 18/11, a UBS recebeu pacientes para o grupo de puericultura. O encontro, comandando pela enfermeira Antônia, técnica em enfermagem Priscilla, nutricionista Aline e estagiárias de enfermagem como apoio, realizaram a estratificação de riscos em todas as crianças, fizeram a coleta dos dados antropométricos (altura, peso circunferência e cefaleia – medida da cabecinha da criança). “O tema do grupo foi a Introdução Alimentar, com orientações repassadas aos pais pela nossa nutricionista”, disse a coordenadora.

Ainda em novembro, a UBS Santa Mônica deu continuidade às ações de escovação e flúor em algumas escolas municipais, trabalho feito pelo técnico em saúde bucal Sérgio e a agente comunitária de saúde Dulceneia. “Temos mais atividades programadas para os próximos dias, como os encontros dos grupos de Gestantes e Hiperdia e estamos nos organizando para um piquenique com as futuras mães, no Parque Cachoeira”, completou Ises.