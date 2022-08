UBS Santa Mônica segue atendendo a comunidade com várias ações

A UBS Santa Mônica mantém vários programas, ações e atividades, para garantir um atendimento de qualidade aos seus usuários. Entre elas está o grupo de gestantes, grupo Hiperdia (hipertensos) e grupo de crianças, que acompanhadas de suas mães, recebem atendimento de fisioterapia, odontologia e pediatria.

Além das consultas e exames, esses grupos proporcionam aos pacientes palestras com orientações, dicas e discussões importantes, que ajudam a sanar muitas dúvidas. No grupo de gestantes, por exemplo, as mulheres aprendem sobre a importância do pré-natal, qualidade de vida e atuação fisioterapêutica na gestação. No grupo hiperdia os pacientes aprendem sobre alimentação saudável, importância da medicação de uso contínuo, renovação de receitas, etc.

A UBS também mantém programas de saúde bucal, onde visita escolas e outras instituição, levando sua equipe odontológica, para ensinar sobre escovação e higiene correta dos dentes, entre outros assuntos.

Agosto

Durante o mês de agosto, a equipe odontológica da UBS irá cumprir uma extensa programação. Serão realizadas atividades na Escola Municipal Archelau de Almeida Torres, de promoção e prevenção à saúde bucal, com orientações, palestras, escovação supervisionada, bochecho com flúor e alimentação saudável.

No CMEI Tindiquera as atividades acontecem na semana do dia 15 de agosto, com orientações aos profissionais sobre o uso correto da escova dental e do creme dental em bebês. No dia 22 de agosto o grupo de gestantes também receberá orientações de higiene bucal, importância do pré-natal odontológico e alimentação saudável na gestação. E no dia 31 será a vez do grupo de bebês, com orientações sobre como realizar a higiene bucal nessa faixa etária, e os profissionais também irão sanar dúvidas das mamães.