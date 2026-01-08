Ao longo do próximo sábado, 10 de janeiro, das 08h às 17 horas, a UBSF Capinzal/Lagoa Grande vai estar aberta para ofertar uma série de ações aos usuários da unidade de saúde. Trata-se de uma oportunidade de ter acesso a alguns serviços locais em um horário alternativo. A unidade vai oferecer vacinação, preventivo, consulta de enfermagem, atualização de cadastro, entrega de medicamentos controlados e atendimento psicológico estão na relação de ações previstas para esse dia.

O atendimento médico, psicólogo e preventivo será para usuários já agendados. O sábado de unidade aberta também será uma oportunidade para quem precisa colocar em dia a vacinação (prevista no calendário) que estiver pendente. A vacinação, bem como a retirada de medicamentos, realização de curativos, cadastros, e orientações é aberta a qualquer pessoa que comparecer ao local.