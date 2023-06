Ucrânia segue na liderança da Copa do Mundo do Clube de Campo

A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo realizou sua sétima rodada no domingo (18/06) com três jogos bem disputados. A Holanda goleou a Alemanha em 7X0, Dinamarca também aplicou uma goleada de 6X2 em cima do Brasil e a Itália venceu a Ucrânia em 2X0. Mesmo com a derrota, a Ucrânia ainda conseguiu se manter na liderança da competição, com apenas um ponto à frente da Dinamarca.

Após a sétima rodada, a tabela de classificação ficou da seguinte forma: Ucrânia em 1º com 12 pontos, seguida pela Dinamarca com 11, Holanda em 3º tem 10 pontos, Itália também estão com 10 pontos, Alemanha tem 6, Brasil 6, Argentina 4 e Espanha 1. Acompanhe na tabela os jogos da próxima rodada.

8ª rodada domingo (24/06)

14h – Brasil X Holanda

15h – Argentina X Itália

16h – Alemanha X Espanha

