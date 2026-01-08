A última campanha municipal de castração gratuita de cães e gatos  do município foi concluída em 20 de dezembro de 2025, com atendimento a 1.317 animais no Parque Cachoeira. Do total, foram castrados 213 cachorros, 409 cadelas, 283 gatos e 412 gatas. Com a soma das ações realizadas ao longo do ano, o município contabilizou 2.465 animais atendidos em 2025.

A ação marcou a primeira campanha executada pela nova empresa contratada por meio de licitação. De acordo com o responsável técnico, o processo de adaptação às exigências municipais ocorreu de forma regular, considerando que a empresa e sua equipe já atuam no município há mais de 15 anos por meio de uma clínica veterinária local. A equipe envolvida na campanha contou, em média, com 12 a 14 profissionais por dia, entre médicos veterinários e auxiliares, incluindo profissionais responsáveis pela avaliação clínica, anestesia, cirurgias de ovariossalpingohisterectomia (OSH) e acompanhamento pós-operatório.

Segundo a empresa, o volume de castrações realizadas têm impacto direto no atendimento à população, especialmente para cães e gatos de rua, protetores de animais e tutores inscritos em programas sociais, conforme os critérios definidos pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) informa que as campanhas seguem regras específicas de participação e atendimento, com foco nos animais previamente cadastrados.

A próxima etapa da campanha está prevista para a segunda quinzena de janeiro de 2026, com uma nova ação já agendada entre os dias 28 e 31 de janeiro, novamente no Parque Cachoeira. Outras edições devem ocorrer em intervalos de 30 a 45 dias, com previsão de ampliação para diferentes locais do município ao longo do ano.

As convocações dos animais são feitas a partir do cadastro existente, com contato realizado pela equipe do Departamento de Proteção Animal da SMMA para confirmação de datas, horários e orientações pré-operatórias. A castração gratuita é destinada a animais de tutores residentes em Araucária que possuam NIS (Número de Identificação Social), protetores de animais cadastrados ou animais comunitários, desde que haja um responsável pelos cuidados antes e após o procedimento.

Para a realização da cirurgia, é exigido jejum absoluto de água e alimento por exatamente oito horas, além de condições adequadas de saúde do animal, que não pode estar amamentando ou debilitado. O responsável deve permanecer no local durante todo o procedimento, desde a anestesia até o término da cirurgia. O não cumprimento das regras impede a realização do atendimento.

O cadastro para os próximos mutirões pode ser feito pelo site da Prefeitura de Araucária, pelo aplicativo Atende.Net ou presencialmente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-7480.