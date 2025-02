Última semana de fevereiro será marcada com chuva

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que a partir de terça-feira, a chuva irá voltar a atingir a cidade.

Nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, o céu está com algumas nuvens. A temperatura mínima é de 17°C e máxima de 28°C, com as rajadas de vento atingindo 29 km/h. A umidade está por volta de 53% e 99%.

Na terça-feira, 25 de fevereiro, não haverá alteração na previsão do tempo, além da pancada de chuva. A probabilidade de ocorrência será de 48%, com a precipitação acumulada sendo de 1.0 mm. A temperatura mínima aumenta para 19°C, e a máxima permanece sendo de 28°C. A umidade ficará entre 58% e 99%, com a ventania de até 29 km/h.

Não haverá mudança na temperatura na quarta-feira, 26 de fevereiro, com a mínima ainda sendo de 19°C e a máxima de 28°C. Os ventos aumentarão para 33 km/h, com a umidade por volta de 59% e 99%. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 95%, com a precipitação acumulada aumentando para 3.7 mm.

Na quinta-feira, 27 de fevereiro, a temperatura mínima permanece a mesma, enquanto a máxima irá para 29°C, com as rajadas de vento caindo para 27 km/h. A umidade ficará entre 59% e 99%. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 98%, com a precipitação acumulada chegando a 3.8 mm