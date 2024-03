Última semana de março terá céu nublado e nenhuma previsão de chuva

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), nesta última semana de março, a temperatura voltará a aumentar um pouco e não terá sinal de chuva.

Nesta segunda-feira, 25 de março, a temperatura mínima é de 17°C e a máxima é de 25°C. O céu está nublado, com a umidade por volta de 63% e 99%. As rajadas de vento podem chegar a 34 km/h.

Na terça-feira, 26 de março, não terá tanta mudança na temperatura. A mínima permanece sendo de 17°C e a máxima cai para 23°C. Assim como a ventania, que irá cair para 31 km//h. Com a umidade ficando entre 70% e 96%, o céu permanece nublado.

Na quarta-feira, 27 de março, as rajadas vão cair novamente, dessa vez indo para 28 km/h. A umidade ficará entre 65% e 94%. O céu permanece nublado, assim como a temperatura que continua sendo a mínima de 17°C e a máxima de 23°C.

A temperatura da quinta-feira, 28 de março, terá uma pequena mudança. A mínima vai para 15°C e a máxima aumenta para 24°C. Os ventos vão para 26 km/h, com a umidade ficando por volta de 64% e 98%. O céu terá muitas nuvens.