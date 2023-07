Última semana para aproveitar o Festival de Arte e Gastronomia de Araucária

O VI Festival de Arte e Gastronomia de Araucária encerra a fase de venda, avaliação dos pratos e programação artística no dia 23 de julho.

O evento, que teve início em 21 de junho, tem atraído participantes de outras cidades e contabiliza mais de 600 avaliações do público participante para os 13 pratos criados exclusivamente para o Festival. Quem tiver a melhor avaliação pelo voto popular recebe o selo Jurandir Bueno Junior de melhor receita.

Jurandir era o proprietário do Bar Casa no Nono, um dos entusiastas da criação do evento, mas que faleceu em um acidente de automóvel antes da primeira edição. Como forma de homenagem, seu nome foi dado ao selo do Festival.

Mas esse ano também será concedido um selo pelo júri técnico, mais uma forma de movimentar o evento, segundo Ana Paula Frazão, gestora da Casa Eliseu Voronkoff, que é responsável pela produção do Festival.

O júri é formado por profissionais da gastronomia de Araucária e os chefs visitarão cada um dos estabelecimentos nos próximos dias 21 e 23 de julho para realizarem suas avaliações. Suzana Kaminski é empreendedora, mãe, esposa, apaixonada pela gastronomia. Criou a Só Lasanhas como uma solução para poder trabalhar e cuidar dos filhos. Lá se vão 09 anos de muito sucesso, criando de sopas a pratos especiais para ceias em datas comemorativas. Sandi Bart é chef boulanger pelo Centro Europeu e proprietário da Panificatriz — Pães Artesanais. Maicon Silvério, ator e professor, foi se aproximando e se apaixonando pela cozinha no restaurante da família, criou a Miau Pani, já atendendo alguns eventos, e cursa Gastronomia na Uniopet.

No dia 30 de julho, em local ainda a ser definido pela organização, acontece a festa de encerramento e a entrega dos selos aos vencedores. No entanto, a Ana Paula Frazão afirma que a competição é apenas uma forma de interagir com o público e criar camadas divertidas para o evento. O mais importante é o clima de colaboração entre empresários, artistas e público que se estabelece por esse período.

A programação artística fica disponível nas redes sociais do evento. E ainda dá tempo de provar e avaliar os pratos até o final dessa semana. Aproveite:

Armazém 39 | Eisbein 3.9

Joelho de porco preparado com cerveja artesanal. Acompanha batata sauté na manteiga e repolho com vinagre de uva. Rua Gabriel Campanholo, n°39 – Estação | Atende de quarta a sábado, das 18h às 00h. Contato: (41) 99721 1925

Boteco Araucária | Alcatra do Boteco

Alcatra acebolada em tiras com batata, farofa de pinhão e bacon. Av. Archelau de Almeida Torres, 374 – Centro | Atende de quarta a domingo, das 18h às 00h.

Boteko do Tico | Bolinho de Kielbasa

Bolinho de linguiça artesanal com pinhão, empanado. Acompanha deliciosa geleia de abacaxi com pimenta. Rua Joaquina Tonchak, 707 – Porto das Laranjeiras | Atende na segunda, das 10h30 às 15h, e de terça a sábado, das 10h30 às 23h. Contato: (41) 3048 3349

Brejas e Birras | Birra & Pignone

Pão baguete com parmesão, carne de panela cozida na breja Bitter Bock (Wensky), queijo colonial curado, maionese de pinhão e rúcula. Av. Archelau de Almeida Torres, 119 – Centro | Atende de terça a quinta e domingos, das 11h às 23h, sexta e sábado, das 11h às 00h. Contato: (41) 3797 2385

Di Piallato Gelateria | A Cara da Riqueza

Gelato de Gorgonzola, com geleia de damasco e nozes. Rua Dionísio Grabowski, 190 – sala 04 – Fazenda Velha |Atende de terça a sexta das 12h30 às 19h, sábado e domingo, das 12h30 às 20h.Contato: (41) 98884 3102

Doney Pizzaria | Pizza de Paçoca de Pinhão

Pinhão granulado, carne moída, bacon, linguiça Blumenau, molho, muçarela, cheiro verde e orégano. Rua das Flores, 549 | R. Pedro de Alcântara Meira, 97 |Atende diariamente das 18h às 23h30. O prato especial será servido segunda, quarta e sexta. Contato: (41) 99593 9063

Kilden Bier | Franguinho Maroto

Coxinhas da asa com tempero especial, creme de mostarda com lascas de pinhão picante. Rua Zdenco Gayer, 11 – Fazenda Velha |Atende sexta e sábado, das 18h às 02h. Contato: (41) 98433 6378

Matiello Steakhouse | Torresmo em Rolo

Torresmo em rolo à pururuca, com batata rústica e molho barbecue da casa. Rua Papa João XXIII, 379 – Sabiá | Atende de terça a sábado, das 19h às 23h. Contato: (41) 99655 4440

Pizza Hot Petiscaria | Pizza de Repolho com Bacon

Massa, molho, muçarela, repolho, bacon, tomate, azeitona e orégano. Rua Pedro Druszcz, 465 – Centro | Atende de segunda a sexta, das 18h às 23h30, sábado e domingo, das 18h às 23h. Para mais informações: (41) 3031 7030

Porks Araucária | Bolinho Turbinado

Bolinho de Feijoada, com pernil picante, acompanhado de maionese de pimenta e alho. Rua Prof. Alfredo Parodi, 791 – Centro | Atende de terça a quinta, das 17h às 23h, sexta, das 17h às 00h30, sábado, das 16h às 00h30, domingo, das 16h às 23h. Contato: (41) 99717 3464

Rockers Moto Burger | ArauRockers

Hambúrguer de carne suína, queijo coalho, couve crocante, molho barbecue e pão de centeio. Com o acompanhamento de pinhão cozido. Rua Luiz Armando Ohpis, 304, sala1 – Fazenda Velha | Atende de terça a quinta, das 18h às 23h, de sexta a domingo, das 18h às 00h. Contato: (41) 99644 5232

Rookie Hamburgueria | Rookie Festval

Pão crocante, hambúrguer de pernil com linguiça Blumenau, queijo muçarela, maionese artesanal e vinagrete de pinhão. Av. Archelau de Almeida Torres, 307 – Centro | Atende de terça a domingo, das 18h às 23h. Contato: (41) 99593 9383

Yesnow Burger | Nachocaria

Nachos araucariense. Com chilli de pinhão, guacamole, pico de galo. Rua Manoel Ribas, 446 – Centro | Atende de terça a quinta e domingo, das 18h às 23h30, sexta e sábado, das 18h às 00h. Contato: (41) 99555 8800

Serviço:

O que: VI Festival de Arte e Gastronomia de Araucária

Quando: Até 23 de julho

Onde: Araucária (ver estabelecimentos participantes)

Quanto: Os pratos custam R$29,90

Informações: Casa Eliseu Voronkoff — Telefones: 41 3031 5355 / 41 99850 6246

Acompanhe a programação no Instagram e Facebook.