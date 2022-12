Últimas apresentações do Natal Iluminado acontecerão na Praça da Bíblia

Ainda dá tempo de aproveitar as apresentações culturais do Natal Iluminado de Araucária, as datas previstas para as atrações desta semana começam hoje (15/12) e vão até domingo (18/12). Na próxima semana, terão mais três dias na dias (20, 22 e 23) para aproveitar.







As apresentações terão muita música, dança e teatro. Vale lembrar que há também praça de alimentação, feira de artesanato, presença do Papai Noel Azul da Guarda Municipal e a patinação no gelo mediante inscrição prévia. Todas as atrações são gratuitas e abertas às famílias.

Confira abaixo a agenda:

15/12 – quinta-feira

• 20h — Ivo Caleffi (sertanejo).

16/12 – sexta-feira

• 19h — Patrícia Santos (MPB);

• 20h — SB Show (grupo de dança);

• 20h30 — Duo Brothers (pop rock).

17/12 – sábado

• 15h — Roller Dance;

• 15h30 — Aula de dança gratuita com Boogie Lady Rollerdancers (traga seu roller);

• 17h — Studio Camila Costa (pole dance);

• 18h — Frida Gonna Freak (rock);

• 20h30 — Auto de Natal com Grupo Lanteri.

18/12 – domingo

• 15h30 — Jair e Patrícia (música / variedades);

• 17h30 — Débora Grassi (sertanejo);

• 20h30 — Auto de Natal com Grupo Lanteri.

20/12 – terça-feira

• 19h — Bus Music Redentor “Caravana da Alegria” — Espetáculo com banda, Papai Noel e personagens infantis (teatro, música e dança).

22/12 – quinta-feira

• 19h — DJ Patrícia;

• 20h — Paulo Paris (sertanejo).

23/12 – sexta-feira

• 19h — Banda da Guarda Municipal;

• 20h — Coral Vozes da Paz.

Foto: Carlos Poly.