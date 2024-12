Últimas horas para apostar na Mega da Virada e ter a chance de começar 2025 com um prêmio milionário

Faltam apenas alguns dias para o sorteio da Mega da Virada, e é importante que os apostadores se programem para não perder a oportunidade de concorrer ao grande prêmio. As apostas podem ser feitas até as 17:00 do dia 31 de dezembro nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Esse ano a expectativa é grande, já que o prêmio será o maior da história: cerca de R$ 600 milhões de reais.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio será distribuído entre os apostadores que acertarem os seis números sorteados, mas também há prêmios para quem acertar cinco, quatro ou até três números. A Mega da Virada não é um prêmio cumulativo, nesse caso, se não houver um ganhador com seis dezenas, o dinheiro será dividido entre os jogadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

As chances de ganhar aumentam quanto mais números são marcados. Mas é importante destacar que quanto mais dezenas escolhidas, sendo o máximo de 20, mais cara fica a aposta. Por exemplo, o jogo com 6 dezenas fica por R$ 5,00, enquanto o jogo com 7 fica por R$ 35,00 e com 8 por R$ 140,00.

A Mega da Virada por ser jogada de forma online, pelo portal e aplicativo ‘Loterias CAIXA’ e ‘Internet Banking CAIXA’, e também presencialmente nas casas lotéricas CAIXA.

Confira algumas lotéricas que ficarão abertas durante a semana:

— Olimpio Loterias

Localizada em dois endereços, sendo na Avenida Archelau de Almeida Torres, 197, no Centro; e a outra na Avenida Dr. Victor do Amaral, 58, também na região central. O horário é de segunda a sexta das 8h às 18h30, e no sábado das 8h às 16h. Nesta quarta-feira, ano novo, o horário pode sofrer alteração.

— Lotérica Gralha Azul

Localizada na Rua São Vicente de Paulo, 46, no Centro. O horário é de segunda a sexta das 8h às 18h, e no sábado das 8h às 14h. No dia 31 de dezembro, o horário pode ser alterado.

— Loterias Araucária

O comércio está localizado na Rua Luiz Armando Ohpis, 304, no bairro Fazenda Velha. O horário e de segunda a sexta das 8h30 às 18h30, e no sábado das 8h às 14h. No ano novo, o horário pode mudar.

— Loterias Archelau

Fica dentro do supermercado Condor do Costeira, localizado na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2466. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 8h às 18h30, e no sábado das 8h às 17h. Como nas outras lotéricas, também pode ter o horário alterado no dia 31 de dezembro.