Último fim de semana de março será marcado com chuva e temperatura quente

A chuva continua nesse final de semana, de acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Nesta sexta-feira, 28 de março, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 27°C. Com a probabilidade de ocorrência de chuva sendo de 97%, a precipitação acumulada pode atingir 9.2 mm. A umidade está por volta de 58% e 99%, com as rajadas de vento chegando a 30 km/h. Está previsto para chuva cair por volta de 15h e 17h. No sábado, 29 de março, a chuva continua, porém com menos intensidade. A probabilidade de ocorrência será de 93%, com precipitação acumulada de 3.1 mm. A previsão é que chova de noite, por volta de 19h e 20h. Não haverá mudança na temperatura, a mínima permanecerá sendo de 18°C e a máxima de 27°C. A ventania cairá para 20 km/h, e a umidade ficará entre 58% e 100%. Sem previsão de chuva no domingo, 30 de março, a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 28°C. O céu estará claro, com a umidade por volta de 49% e 99% e os ventos aumentando para 27 km/h.