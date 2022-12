Último mês do ano tem 11,4 mil vagas nas Agências do Trabalhador do Paraná

O Paraná começa a semana com a oferta de 11.409 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.230 oportunidades em todo o Estado.

A Região Metropolitana de Curitiba tem 2.303 vagas, entre elas 115 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 113 para atendente de lanchonete. Também há 99 vagas para auxiliar de cozinha e 99 para operador de cobrança.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Nas 216 Agências do Trabalhador administradas pela Rede Sine estadual, os trabalhadores também podem obter apoio através do serviço de orientação profissional e dos programas de microcrédito, além de terem acesso aos direitos trabalhistas como o Seguro-Desemprego.

Foto: Gilson Abreu/AEN.

Fonte: AEN.