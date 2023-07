Último mutirão do programa Castração Solidária castrou 801 animais

Oitocentos e um animais foram castrados no sábado (22/07) durante a última campanha de Castração Solidária da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No total foram castrados 462 cães e 339 gatos, em cinco dias de mutirão, realizado no CMEI Tereza de Benguela, no bairro Capela Velha.

O veterinário da SMMA, Guilherme Sfendrych, responsável pelo programa de castração, disse que esta foi a maior campanha desde que o programa foi criado, em 2018. “Essa campanha acontece todos os meses em diferentes regiões do Município e dessa vez teve abrangência na região dos bairros Capela Velha, Thomaz Coelho, Arvoredo e Santa Cruz”, explicou o veterinário.

A próxima campanha de Castração Solidária de cães e gatos ocorrerá em agosto, no Parque Cachoeira. Interessados em castrar seus animais podem realizar inscrição no site da Prefeitura (Clique aqui), via aplicativo atende.net ou diretamente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira. Nesses canais também é possível conferir todos os cuidados necessários antes e depois da cirurgia, além de outras informações.

Podem ser castrados animais de 7 meses a 7 anos de idade, sempre observando o jejum preparatório de exatamente 8 horas.

Os mutirões dão prioridade aos animais de cidadãos inscritos com Número de Identificação Social (NIS) e renda familiar de até 3 salários mínimos, além de animais de rua amparados por protetoras com cadastro atualizado junto à Prefeitura.

“As campanhas tem importância fundamental na questão da saúde pública e saúde do próprio animal. A castração pode ajudar a prevenir muitas doenças e ainda contribui com a redução da superpopulação de cães de rua. Vale lembrar que desde 2018, quando a Castração Solidária foi lançada, mais de 18 mil cães e gatos foram castrados e com certeza muitos ainda serão nas campanhas futuras, afirma o veterinário.

