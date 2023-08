Últimos dias de agosto serão com temperaturas amenas e sem chuva

Os últimos dias de agosto serão livres de chuva e frio, de acordo com a previsão do SIMEPAR. Com as nuvens indo embora, a temperatura não passará de 21°.

Nessa segunda-feira (28/08) temos poucas nuvens, com a mínima de 7° e a máxima de 12°, e a ventania chegando a 31 km/h.

Na terça-feira (29) a mínima ficará em 8° e a máxima em 15°, com poucas mudanças nas rajadas de vento, indo para 32 km/h.

Na quarta-feira (30) o céu estará limpo, com a temperatura aumentando minimamente. A mínima será de 11° e a máxima de 20°, com os ventos diminuindo para 25 km/h.

A quinta-feira (31), último dia do mês de agosto, não teremos nenhuma nuvem. A temperatura mínima será de 13°, e a máxima de 21°. As rajadas serão de 32 km/h.