Últimos dias de outubro serão de muita chuva e temperaturas amenas

A chuva não para! Nesse final de semana, de acordo com a previsão do SIMEPAR, a chuva continuará. Entretanto, a temperatura terá um aumento mínimo. Nessa sexta-feira (27/10), com a probabilidade de ocorrência de chuva de 96%, a precipitação acumulada é de 6.6 mm. A temperatura mínima é de 14°C e a máxima de 21°C. As rajadas de vento podem chegar a 37 km/h.

No sábado (28), a probabilidade permanece em 96%, enquanto a precipitação acumulada aumenta para 9.8 mm. A mínima vai para 16°C e a máxima para 24°C. A ventania também aumentará, dessa vez chegando a 49 km/h.

No domingão (29) véspera de feriado, a temperatura irá aumentar, mesmo com a precipitação acumulada da chuva chegando a 12.5 mm, com probabilidade de 96%. A mínima poderá chegar até 20°C e a máxima não passa de 26°C. Enquanto os ventos intensificam drasticamente, podendo chegar a 64 km/h.

Na segunda-feira (30) a cidade será prestigiada com um feriado municipal, onde comemora-se o Dia da Padroeira de Araucária, Nossa Senhora dos Remédios. Mas nem assim a chuva dará trégua, onde a precipitação acumulada chegará a 16.9 mm. A mínima permanece com 20°C, enquanto a máxima vai para 24°C, já as rajadas diminuem para 48 km/h.