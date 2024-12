Últimos dias de Saldão Black Week Uninter oferece promoção “Faça uma graduação e ganhe uma Pós EAD”

A Uninter é uma instituição de ensino amplamente reconhecida no Brasil e no exterior, consolidando-se como referência em educação superior. Com polos espalhados pelo mundo, incluindo locais na Europa, Estados Unidos e, mais recentemente, no Japão, a Uninter oferece uma grande diversidade em cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas áreas do conhecimento. Sua abordagem é centrada na qualidade e na adaptação às necessidades do mercado de trabalho, formando profissionais altamente capacitados e promovendo o crescimento pessoal e profissional de seus alunos.

No polo de Araucária, a Uninter amplia essas possibilidades ao disponibilizar cursos de graduação e pós-graduação a distância, além dos cursos semipresenciais na área da saúde, que combinam teoria com práticas aplicadas.

A Uninter Araucária também oferece cursos técnicos e profissionalizantes, uma alternativa para quem busca formação mais rápida e direcionada a áreas específicas. Na graduação a distância, os alunos têm à disposição mais de 140 cursos, organizados em 17 áreas do conhecimento. Para quem deseja se especializar, a pós-graduação da Uninter oferece mais de 280 opções, incluindo o modelo tradicional, com grade curricular fixa, e o Pós Flex, que permite ao estudante personalizar suas disciplinas de acordo com seus interesses e objetivos.

E o momento para transformar seu futuro é agora, com os últimos dias do Saldão Black Week Uninter, são mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação a distância com preços imbatíveis. Além disso, quem optar por uma graduação ganhará uma pós-graduação a distância gratuitamente. Já quem escolher cursar uma pós pode levar outra sem custo adicional.

Serviço

O polo de Araucária está pronto para atender você e esclarecer dúvidas. Entre em contato pelo WhatsApp (41) 3031-1271 ou visite a unidade, localizada na Rua Fernando Suckow, 475, no Centro de Araucária. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Edição n.º 1445. Nina Santos.