Uma operação realizada na última terça-feira, 3 de fevereiro, trouxe a Araucária equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Araucária após requerimentos formulado pelo Ministério Público em inquérito criminal sob a responsabilidade do núcleo do GAECO em Curitiba. A ação desta semana é a segunda fase da operação Tijuana, que apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade.

A primeira etapa dessa operação havia sido deflagrada em 5 de junho de 2024. Naquela ocasião os mandados foram cumpridos no bairro Capela Velha e no Centro. De acordo com o MP, a Tijuana não tem entre os alvos nenhum tipo de autoridade pública.

Nessa segunda fase da operação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Araucária. Todos no bairro Capela Velha. Segundo a assessoria do Ministério Público, os agentes também promoveram diligências em outras três cidades. Em Curitiba as ordens foram efetivadas nos bairros Sítio Cercado e CIC. Em Fazenda Rio Grande as equipes foram até o bairro Santa Terezinha e, em Contenda, o alvo estava no Jardim Itapitubá.

Também conforme apurado por nossa reportagem, as diligências decorrem do aprofundamento das investigações e buscam a obtenção de novos elementos de prova relacionados à atuação do grupo criminoso, bem como à dinâmica operacional e à eventual participação de outros investigados.

Nessa nova fase da Tijuana os agentes do GAECO apreenderam documentos e celulares. O cumprimento das medidas contou com o apoio do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Paraná.