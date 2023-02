Um lugar de portas abertas: Doze alternativas para se chegar na melhor cidade do mundo

O professor de Geografia Marcus Matozo é um araucariense apaixonado pela cidade, da mesma forma como é apaixonado pelo ciclismo. Unindo essas duas paixões, já pedalou por praticamente Araucária inteira e conhece muitos cantos da cidade, inclusive as suas várias portas de entrada (acessos). Pedalando, ele também acompanhou de perto as transformações da cidade e pode afirmar, com conhecimento de causa, do que Araucária precisa para avançar no setor turístico.

“A cidade não tem identificação nas suas entradas, e olha que são muitas. Hoje só temos o portal polonês, na entrada pela Avenida das Araucárias, no bairro Barigui. Então acho que falta mostrar isso para quem vem, pra que a pessoa possa saber que está chegando em Araucária. Não precisa ser um monumento gigante, mas é necessário ter essa identificação, porque muita gente passa por aqui, principalmente ciclistas que pedalam pelas áreas rurais, e na maioria das vezes não sabe nem onde está”, sugere.

Marcus salienta que uma entrada bonita é o cartão de visita e permite que os visitantes façam fotos e divulguem a cidade. “Tempos atrás existia um projeto nesse sentido, mas infelizmente não saiu do papel e não temos aqui o famoso ‘Eu amo Araucária’, pra você parar e tirar uma foto, a exemplo do que existe em Fazendo Rio Grande. Quando a pessoa é de fora, faz questão de ter essa lembrança”, complementa o professor. Ele ainda ressalta a importância desse cuidado com a recepção dos visitantes. “Atraindo turistas, a cidade cresce!”.

Portas de entrada

Nas suas pedaladas, o professor Marcus Matozo enumerou 12 entradas da cidade. São elas:

1 — De Campo Largo pela Colônia Cristina, passando pela ponte de Rio Verde, na área rural

Foto: Marco Charneski.

2 — De Campo Largo pela Avenida Independência, no bairro Porto das Laranjeiras;

3 — Da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) pela PR 421, próximo à empresa Novozymes;

4 — Da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) pela Avenida das Araucárias, próximo à empresa Brafer;

5 — Do bairro Tatuquara (Curitiba) pela Rodovia do Xisto, próximo à empresa Cocelpa;

6 — Do bairro Jardim da Ordem (Caximba), em Curitiba, pelo Jardim Tupy, no bairro Campina da Barra

Foto: Marco Charneski.

6 — De Fazenda Rio Grande pela Estrada do Tietê, na localidade de Onças;

Foto: Marco Charneski.

7 — De Mandirituba, acessando a cidade pela Estrada do Tietê

Foto: Marco Charneski.

8 — De Quitandinha pela Estrada de Palmital, na localidade de Campo Redondo;

9 — Da Lapa pela área rural de Bela Vista;

10 — De Campo Largo pela PR 423, acesso pelo bairro Estação;

Foto: Marco Charneski.

11 — De Campo Largo pela Estrada Roça Nova, acessando a Avenida Independência, no bairro Porto das Laranjeiras;

12 — De Quitandinha, acessando a cidade pela estrada de Catanduvas do Sul.