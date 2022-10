Em meio a tantas brincadeiras de faz de conta, a de ser professor ainda permeia os imaginários infantis. Talvez pelo encantamento do ensinar, o sentimento de doação, ou o de fazer parte da história de alguém. A criança sempre é um professor, porque ela tem o poder de modificar a vida do adulto. O olhar de uma criança é capaz de renovar e inspirar cada vez mais os dias daqueles que compartilham os momentos com elas.



Que professor nunca aprendeu com suas crianças/estudantes? Que saiu da aula aflito em querer fazer algo a mais na vida daqueles que estão com dificuldades para que as barreiras sejam superadas, ou que saiu maravilhado com algum diálogo entre elas ou frases inimagináveis que só as crianças podem dizer pela inocência que transborda em seu ser. O encanto que a criança proporciona torna a caminhada mais significativa, com recompensas que não são fáceis de encontrar em qualquer lugar.



Para a criança, além de um multiplicador de conhecimento, o professor é ainda um multiplicador de amor, carinho, atenção e admiração. Todos têm em sua caminhada a figura de um professor que marcou a sua vida, seja com a escolha da profissão, ou com alguma atitude na “época da escola” que ficou na memória: um presente, um abraço, um olhar ou uma simples frase: “Vai, você consegue!”. Aquela sensação gostosa de que tem alguém que acredita e torce por você, explorando potencialidades muitas vezes desconhecidas ou incompreendidas.



Na escola do amor, todos podem aprender, não tem regra nem descaminhos e é esse mundo sem fronteiras que marcam e agem no imaginário infantil. Esse super poder do professor em ensinar, acolher, acalentar o choro, arrumar os cabelos, amarrar os sapatos, dar tchauzinho na rua… esse “ser mágico” aos olhos infantis é que faz com que o professor não desista e persista sempre em favor daqueles que estão na sua caminhada durante o ano.



Não é por acaso que o Dia das Crianças e o Dia dos Professores são tão próximos, não é à toa que tecemos homenagens aos dois, pois um depende do outro, um completa o outro em algum momento dessa caminhada do saber.



Criança, nós professores agradecemos por suas lições de amor e simplicidade. Por rechear nossos dias de esperança, inocência e bondade.



Professores, nós crianças agradecemos pela paciência em nos ensinar, por acreditar e nos incentivar a cada dia, a explorar o mundo com amor para que possamos crescer felizes e sonhadoras.

A SMED deseja um lindo Dia das Crianças e dos Professores para todos da rede municipal de ensino.

Publicado na edição 1333 – 13/10/2022